BVB-Youngster Reyna macht Ansage im Titel-Rennen: "...dann können wir jeden schlagen"

Fünf Spiele hat Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison schon verloren. Doch nach dem Tief unter Lucien Favre zum Jahresende samt Trainerwechsel brachte Interims-Nachfolger Edin Terzic zuletzt die Wende: Vier von fünf Pflichtspielen unter dem 38-Jährigen gewann der Vizemeister – zuletzt das Topspiel in der Liga gegen RB Leipzig. Und mit einem Sieg gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, Sky) könnten die Westfalen weiter Druck auf den FC Bayern und Leipzig an der Tabellenspitze ausbauen. Auch Youngster Giovanni Reyna sieht seinen Verein im Titelrennen noch voll dabei: "Wir wissen, dass Bayern aktuell vielleicht das beste Team der Welt ist, aber auch sie tun sich gerade schwer", blickte Reyna im Bild-Interview in Richtung Spitzenreiter.

