Bericht: BVB-Keeper Bürki beim FC Chelsea im Gespräch - Rekord-Keeper Kepa in London vor dem Aus?

Der FC Chelsea ist nach einem Medienbericht an einer Verpflichtung von Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund interessiert. Wie The Sun am Donnerstag berichtet, soll der Schweizer den Spanier Kepa Arrizabalaga an der Stamford Bridge als Nummer 1 ablösen und rund 15 Millionen Pfund (16,7 Millionen Euro) kosten. Die "Blues" hoffen auf einen günstigen Deal, weil Bürkis Vertrag in Dortmund im kommenden Jahr ausläuft.