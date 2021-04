Kommentar nach der BVB-Niederlage in Manchester: Die Aussagen von Reus und Hummels sind ein Hohn

Reus und Hummels haben es zuletzt verpasst, in der Krise voranzugehen

Inhaltlich sind die Aussagen des Dortmunder Führungsduos natürlich absolut zutreffend. Dennoch klingen sie wie ein Treppenwitz. Schließlich sollte man doch vor allem von zwei erfahrenen Nationalspielern erwarten können, dass sie in einer Krise vorangehen und den Karren aus dem Dreck ziehen, anstatt von 17-, 18-, 19-, oder 20-Jährigen talentierten Jungstars. Davon war in dieser Saison allerdings zu selten etwas zu spüren. Reus erzielte in Manchester übrigens sein erstes Tor in diesem Kalenderjahr.