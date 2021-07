Neue BVB-Rückennummern: Kobel löst Bürki als Nummer eins ab – Große Fußstapfen für Coulibaly 

Bei Borussia Dortmund bahnt sich eine Wachablösung an – im Tor: Als einer von bisher zwei Neuzugängen kam Gregor Kobel vom VfB Stuttgart. Für 15 Millionen Euro löste der BVB den Schweizer aus Schwaben los. Trotz der Konkurrenz mit den beiden Landsmännern Marwin Hitz und Roman Bürki könnte der 23-Jährige zu Saison-Beginn den Stammkeeper-Posten unter dem neuen Trainer Marco Rose erhalten. Zumindest in einer Hinsicht hat er Roman Bürki abgelöst: Wie am Samstag auf der Website der Dortmunder zu sehen war, bekommt Kobel Bürkis Rückennummer eins. Der Routinier trägt künftig stattdessen die 38 auf dem Rücken.

