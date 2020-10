Derby-Aufstellungen fix: BVB ohne Reus und Witsel – Schalke mit Startelf-Debütant Thiaw in der Abwehr

Im Bundesliga-Topspiel treffen sich am Samstagabend (18.30 Uhr, hier live im Ticker) Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 zum 157. Revierderby. Und während die Kulisse coronabedingt mit nur 300 Zuschauern im 80.000 Personen fassenden Signal Iduna Park bei dieser Auflage des prestigeträchtigen Duells schmal ausfällt, ist der sportliche Druck auf beiden Seiten sehr hoch. Der BVB pocht auf Wiedergutmachung nach dem schwachen 1:3 bei Lazio Rom zum Start in die Champions League am Dienstag. Schalke kämpft indes weiter gegen die Horror-Serie: Seit 20 Spielen sind die Königsblauen inzwischen sieglos.

Kein Reus, kein Witsel: Favre rotiert kräftig

Eine unerfreuliche Nachricht gab es für Gastgeber BVB am Freitag: Nationalspieler Emre Can ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für ihn rückt Thomas Delaney in die Innenverteidigung. Manuel Akanji ist nach überstandener Corona-Infektion wieder fit und ersetzt Lukas Piszczek. Im Mittelfeld rücken Mahmoud Dahoud und Julian Brandt für Jude Bellingham und Axel Witsel in die erste Elf. Auch in der Offensive nimmt Favre eine Änderung vor – Giovani Reyna erhält auf den Außen neben Jadon Sancho den Vorzug vor Kapitän Marco Reus.

Aufstellung fix: So spielt der BVB gegen Schalke Roman Bürki ©

Bürki zurück im BVB-Tor

Im Tor setzt BVB-Trainer Lucien Favre indes wieder auf Roman Bürki. In den letzten vier Pflichtspielen stand noch dessen Landsmann Marwin Hitz zwischen den Pfosten – in den ersten zwei der vier Partien weil Bürki wegen einer Atemwegsinfektion nicht spielen konnte. Danach durfte Hitz aber weiter ran. "Wir werden das am Samstag sehen. Marwin hat das gut gemacht. Das ist einfach so", lobte Favre Hitz auf der Pressekonferenz vor dem Derby – setzt nun aber doch wieder auf Bürki.

Bei den Gästen will Trainer Manuel Baum im dritten Pflichtspiel mit den Schalkern endlich den Sieg-Fluch brechen. 20 Spiele konnten die "Knappen" inzwischen nicht mehr gewinnen. Gegen Union Berlin rettete Goncalo Paciencia am vergangenen Wochenende zumindest einen Punkt. Und im Derby darf der Stürmer, der im Sommer von Eintracht Frankfurt zu S04 gewechselt ist, nun von Beginn an ran. Überraschend gibt der 19 Jahre alte Innenverteidiger Malick Thiaw sein Startelf-Debüt - der in Deutschland aufgewachsene Finne kam zuletzt für die Regionalliga-Mannschaft der Schalker zum Einsatz.

Aufstellung fix: So spielt Schalke 04 gegen den BVB Frederik Rönnow ©