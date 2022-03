BVB-Fan Zielinski vor Duell mit RB Leipzig: "Poulsen wäre absolut einer für uns"

Was fühlt der Borusse Zielinski, wenn er die Hand auf die Stirn seines Vereins legt?

Erhöhte Temperatur, passend zum Lazarett bei uns. Es ist mir schleierhaft, weshalb wir so viele Verletzte haben. Am übermenschlichen Einsatz und zig Grätschen auf dem Platz kann das nicht liegen. Unser Spiel sieht ganz nett aus und endet am Strafraum. Wir spielen bis auf Emre Can wie halbe Hähnchen, ohne Physis. Ich vermisse Typen wie Sokratis, das war ein Abwehr-Monster. In den Foren schwanken die Anhänger zwischen Wut und Resignation.