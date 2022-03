Dortmund im Titelrennen? Der BVB hat laut Sebastian Kehl "noch ein bisschen was vor"

Vom Meisterrennen reden sie bei Borussia Dortmund laut Sebastian Kehl nicht. Der BVB hat aber nach Angaben des Lizenzspielerchefs "in dieser Saison noch ein bisschen was vor". Vor dem Meisterschaftsspiel am Sonntagabend beim 1. FC Köln wurde Kehl beim Streamingdienst DAZN auch noch ein bisschen konkreter: "Wir haben noch ein paar Highlight-Spiele. Wir müssen noch mal nach München und können da auch noch mal ein Ausrufezeichen setzen."

