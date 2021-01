Dortmund-Chef Zorc erklärt BVB-Plan ohne verletzten Witsel - OP bei Mittelfeld-Star wohl nötig

Zorc bestätigte dabei einen Bericht des Kicker: Trotz des Ausfalls des Leistungsträgers plant der BVB nicht, auf dem Transfermarkt in diesem Winter aktiv zu werden. Einen Witsel-Ersatz muss Dortmund-Trainer Edin Terzic intern finden. "Wir werden diese Lücke mit dem eigenen Personal schließen", sagte Zorc und denkt dabei unter anderem an DFB-Profi Emre Can . Der nach dem Witsel-Schock eingewechselte Winter-Transfer der vergangenen Saison machte seine Sache gut und trieb das Team zum Sieg an. "Emre hat das gestern sehr gut gemacht und ist Eins-zu-Eins für Axel eingesprungen, Jude (Bellingham; d. Red.) kommt nächste Woche wieder zurück. Da haben wir keine Sorge", meinte der Sportdirektor.

BVB-Chef Zorc: Bei Witsel läuft es "auf eine Operation hinaus"

Für Witsel selbst steht in der kommenden Woche ein weiterer Arztbesuch an, verriet Zorc. "Axel geht jetzt nochmal zu seinem Vertrauensarzt nach Belgien. Da werden die nächsten Schritte besprochen." Beim BVB-Profi laufe es "auf eine Operation" hinaus, erklärte der BVB-Chef. "Er wird länger ausfallen."

Und der Belgier wird möglicherweise auch die Europameisterschaft im Juni/Juli verpassen. Laut einer FIFA-Studie beträgt die durchschnittliche Ausfallzeit eines Profi-Fußballers bei einem Achillessehnenriss 169 Tage, also knapp sechs Monate. Folgt man diesem Beispiel, wäre Witsel erst am 27. Juni wieder fit. Dann ist die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene EM (11. Juni bis 11. Juli) schon in vollem Gange. Dem BVB-Star läuft die Zeit also davon. Das sieht auch Thierry Witsel so: "Axel ist ein Optimist, aber ein Wunder ist nötig", sagte der Vater des BVB-Stars gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws.