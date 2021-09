DOSB bekräftigt: Neuwahl des Präsidiums im Dezember - Hörmann verzichtet auf erneute Kandidatur

Die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbunds hält an den Plänen für eine Neuwahl des gesamten Präsidiums im Dezember fest. " Dieser Beschluss wurde heute nochmals bestätigt ", hieß es in einer Mitteilung des DOSB vom Sonntag. Zuvor hatten Vertreter der olympischen Spitzenverbände und der Landessportbünde mit Präsidium und Vorstand des Dachverbands über die Weiterentwicklung des DOSB beraten. Dieser Veränderungsprozess müsse "aus der Mitte des Verbands kommen und von der Breite seiner Mitglieder getragen werden", wurde DOSB-Präsident Alfons Hörmann zitiert.

Für eine Reform des DOSB legten die Verbändegruppen am Sonntag bei den Beratungen einen Zwölf-Punkte-Plan vor. Dieser war zuvor von Arbeitsgruppen in den Mitgliedsorganisationen entwickelt worden. Über die konkreten Vorschläge wollen die Verbändegruppen am Dienstag die Öffentlichkeit informieren.