DOSB zum Dopingfall Kamila Walijewa: Generelles Ende des Olympia-Banns für Russland bedenklich

Trotz eines positiven Dopingtests im Dezember 2021 darf die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa bei den olympischen Winterspielen in Peking weiter an den Start gehen. Ohnehin läuft die Olympia-Sperre für den gesamten Sport in Russland am 16. Dezember aus. Der DOSB hält dies für bedenklich.