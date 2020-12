DOSB reagiert auf verkürzte Olympia-Strafe für Russland: Vier-Jahres-Bann wäre "angemessen"

Der CAS hatte zuvor Russland von den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und den Winterspielen in Peking 2022 ausgeschlossen. Auch bei der Fußball-WM 2022 und allen Weltmeisterschaften in anderen Sportarten in den nächsten zwei Jahren darf keine russische Mannschaft an den Start gehen. Möglich ist aber die Teilnahme unbelasteter russischer Sportler als neutrale Athleten.