DOSB-Präsident Hörmann fordert: Sportler-Impfungen "möglichst bald im zweiten Quartal"

Die Diskussion um Impfvorteile für Spitzensportler hält an. DOSB-Präsident Alfons Hörmann sprach sich dafür aus, dass mögliche Olympia-Teilnehmer "im zweiten Quartal möglichst bald an die Reihe kommen - nicht im Sinne einer Bevorzugung, sondern dann, wenn genügend Impfstoff da ist". Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes erwartet für das Frühjahr und die Wochen vor den Sommerspielen in Tokio "ein völlig anderes Szenario" als jetzt in der Zeit der Knappheit des Corona-Impfstoffs, wie Hörmann in einem "Sportschau"-Podcast sagte.

Anzeige