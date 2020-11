Dotzler trifft zum Derby-Sieg für die Dresdner Eislöwen

„Auch wenn wir nicht alle hier sein können, stehen wir trotzdem gemeinsam hinter Euch“, stand auf einem Spruchband in der EnergieVerbund-Arena als Gruß von den Fans beim ersten „Geisterspiel“ in der Geschichte der Elbestädter. Wo sonst die Stimmung auf vollbesetzten Rängen überschwappt, Sprechchöre die Atmosphäre anheizen, die Namen der Spieler aus vielen Kehlen gerufen werden, war diesmal nur Stille.

Sehr gewöhnungsbedürftig, doch so sehr die Atmosphäre den Akteuren auf dem Eis fehlte, fanden sie dennoch schnell in den Derby-Rhythmus, zeigten sich bissig, schnell und zweikampfentschlossen. „Es ist schade, dass wir vor leeren Rängen spielen müssen. Doch wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen“, brachte es der „Mann des Tages“, Verteidiger Alexander Dotzler, nach dem Duell auf den Punkt.

Trupp: „Müssen Tempo weiter hochhalten“

Zunächst lief der Start für die Dresdner auch an diesem Abend nicht nach Wunsch. Schon in der 5. Minute netzte Robert Farmer aus dem Gewühl heraus zum 1:0 für die Füchse ein. Da konnte auch Riku Helenius im Gehäuse nichts mehr machen. Aber die Hausherren ließen sich diesmal nicht verunsichern. Sie schlugen gleich im ersten Überzahlspiel zurück. Über Steve Hanusch und Jordan Knackstedt ging es schnell nach vorn und Vladislav Filin stürmte mit einem Sololauf aufs gegnerische Tor zu und versenkte den Puck zum 1:1 (8.).

Das Tempo blieb hoch. Aus einem weiteren Powerplay konnten die Gastgeber allerdings kein Kapital schlagen. Doch kurz vor der Pausensirene gab es vor dem Gehäuse von Mac Carruth dichtes Gedränge und wildes Gestochere. Plötzlich rissen die Cracks der Eislöwen die Arme hoch, der Puck lag hinter der Linie im Tor. Die Schiedsrichter schritten zum Videobeweis, erkannten nach langer Begutachtung den Treffer an. Torschütze zum diesem 2:1 (20.) der Hausherren war Neuzugang Evan Trupp. „Es ist schön, mal mit einer Führung in die Kabine zu gehen“, freute sich Vladislav Filin, der anfügte: „Wir sind heute schneller in Bewegung. Jetzt müssen wir das Tempo weiter hochhalten.“

Plan von Rico Rossi geht auf

Nach der Pause kamen die Füchse mit viel Power zurück aufs Eis, machten unheimlich Druck und setzten sich im gegnerischen Drittel fest. Nachdem Riku Helenius einige Chancen vereitelt hatte, klingelte es dann aber doch. Im Nachschuss glückte Robert Farmer das 3:3 (48.). Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Und die Lausitzer blieben am Drücker, gingen fünf Minuten später durch Kale Kerdashian sogar mit 4:3 in Führung. Dabei hatte der Füchse-Stürmer ebenfalls etwas Glück, denn die Scheibe sprang vom Körper von Eislöwen -Verteidiger René Kramer ins Tor.

Aber die Blau-Weißen gaben sich noch längst nicht geschlagen. Nach einem schnellen Konter nutzte Alexander Dotzler die Verwirrung in der gegnerischen Defensive und besorgte den 4:4-Ausgleich (55.). So blieb es bis zur Sirene. In der Verlängerung verabschiedete sich Brad Ross in die Kühlbox. Rico Rossi beorderte seine Männer an die Bande zur Auszeit und sein Plan ging offensichtlich auf. Wenig später markierte Doppeltorschütze Alexander Dotzler mit einem Schlagschuss den 5:4-Siegtreffer (62.) und sicherte damit den Zusatzpunkt für sein Team.