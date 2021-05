Double-Everesting: Start frei für Christian Haupts Himmelfahrtskommando

Das Prinzip ist so einfach, die Umsetzung so schwer: Der Sportler wählt sich einen beliebigen Hügel oder Berg und fährt ihn so oft rauf, bis er auf die Meterhöhe des höchsten Bergs der Welt kommt: 8848. Kein Problem für Haupt, hat er im Oktober 2020 schon geschafft. Im Deister am Anstieg Köllnischfeld. Der ist 1,41 Kilometer lang, hat 148 Höhenmeter, mit einer durchschnittlichen Steigung von 10,5 Prozent (höchste Steigung: 23 Prozent). Da nur die absolvierten Höhenmeter beim Aufstieg zählen, quälte sich Haupt 61-mal die Strecke um den 365 Meter hohen Samkekopf hoch. Danach folgte jedes Mal die extrem gefährliche Abfahrt, auf der Haupt einen persönlichen Geschwindigkeitsrekord von Tempo 104,1 aufstellte.

„Meine Frau Sara hat mir einen auf den Deckel gegeben“

Als wäre das nicht schon alles verrückt genug, will Haupt am Freitag die doppelte Distanz probieren (Double-Everesting). Also mindestens 120-mal hochfahren, um auf 17696 Höhenmeter zu kommen. Als Vorbild nimmt er sich den Deutschen Frederik Böna, der Ostern 23 Stunden und 26 Minuten benötigte und damit den Weltrekord aufstellte. „Meine Frau Sara hat mir einen auf den Deckel gegeben“, sagt Haupt. „Ich musste erst mal in Verhandlungen treten.“ Letztlich gab die 35-Jährige ihr Einverständnis.

Freitagvormittag muss der zweifache Ironman-Weltmeister der Amateure noch arbeiten. „So bis 12 Uhr, dann mache ich mich auf in Richtung Deister.“ Seine Frau und Töchterchen Malu (wird im Juni drei) werden ihn am Nachmittag an der Strecke besuchen. Und Samstagvormittag, wenn Haupt dann immer noch fährt. „Geil wäre, wenn ich nur 24 Stunden benötige. Dann wäre ich sofort in den Top 3“, nennt Haupt sein Ziel, das er aber nicht um jeden Preis erreichen will. „Ich will ja meine weiteren Saisonziele nicht gefährden.“ Der Doppel-Everest ist quasi nur das Aufwärmprogramm. Am 19. Juni startet der Ex-Profi in Österreich über die Mitteldistanz, am 7. August folgt in polnischen Gedia die Langdistanz. Hier will sich Haupt, der diese Saison wieder den Amateurstatus angenommen hat, sich erneut für den Ironman auf Hawaii qualifizieren.

Ein böser Sturz also im Deister würde ihn die Saisonplanung zunichte machen. Zweimal hat der den Doppel-Everest schon wegen Regen verschoben. Die Abfahrt wäre zu rutschig geworden. „Es ist so oder so ein Himmelfahrtskommando“, sagt Haupt und lacht.