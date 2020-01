Double knapp verpasst: Aber Yavuz Ögüt freut sich über EM-Silber

Kampfsportler Yavuz Ögüt vom VfL Wolfsburg hat bei der EM im Brazilian Jiu-Jitsu das Double knapp verpasst. Im Oktober gewann er als frisch graduierter Braungurt EM-Gold in der Kategorie ohne Kimono (No Gi). Diesmal gab es in Lissabon Silber in der Kategorie mit dem Kimono (Gi).