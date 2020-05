Nach vier Jahren: Doucouré mit Gänsehaut-Debüt für Gladbach - Eberl: "Emotionales Erlebnis für alle"

Ein besonderes Bundesliga-Debüt hat Mamadou Doucouré am Sonntag für Borussia Mönchengladbach gefeiert. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler wurde in der Schlussphase des 4:1 (2:0) gegen Union Berlin erstmals in der Bundesliga eingewechselt. Der im Senegal geborene Franzose war bereits vor vier Jahren von Paris St. Germain zur Borussia gekommen. Wegen etlicher Verletzungen hatte das Talent bislang aber nie eine Möglichkeit bekommen, auch in der Bundesliga zu spielen. Bei der Einwechslung Doucourés standen alle Gladbacher Ersatzspieler auf und applaudierten.