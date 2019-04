HSV-Abwehrstar Douglas Santos vor Abschied - Wechsel nach Leverkusen?

Douglas Santos ist einer der Garanten dafür, dass der HSV mehr denn je vom direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga träumen darf. Der Außenverteidiger steht sicher in der Defensive und treibt das Offensivspiel mit seinen Flankenläufen in der gegnerischen Hälfte mit an. Doch wie lange können die Hamburger ihren brasilianischen Verteidiger noch halten?