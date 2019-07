Transfer perfekt: Douglas Santos verlässt den HSV und wechselt zu Zenit St. Petersburg

Der seit Tagen erwartete Wechsel des brasilianischen Nationalspielers Douglas Santos vom HSV zum russischen Spitzenverein Zenit St. Petersburg ist endgültig perfekt. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger absolvierte am Donnerstag den Medizin-Check und unterschrieb anschließend beim Champions-League-Teilnehmer einen Funfjahresvertrag. Das teilten der norddeutsche Zweitligist und der russische Club am Donnerstagabend mit. Über weitere Ablösemodalitäten machten die Clubs keine Angaben.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

HSV kassiert hohe Ablösesumme

Dem Vernehmen nach erhält der HSV für den 2016 nach dem Olympiasieg in Rio für 7,5 Millionen Euro von Atletico Mineiro geholten Goldmedaillen-Gewinner zwölf Millionen Euro Ablöse. Diese könnte sich durch erfolgsabhängige Zusatzzahlungen noch auf 15 Millionen Euro erhöhen. Für die Hanseaten absolvierte der Linksverteidiger 47 Bundesliga-Spiele (1 Tor, 2 Vorlagen) und 33 Partien in der 2. Liga (1 Tor, 6 Vorlagen). Er war einer der Leistungsträger in der letzten Saison.