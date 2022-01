Elfmeter-Drama gegen die Elfenbeinküste: Superstar Salah führt Ägypten ins Viertelfinale

Ihr Superstar lässt die Fans vom Titel träumen: Dank Mohamed Salah hat Ägypten den Viertelfinal-Einzug beim Afrika-Cups in Kamerun perfekt gemacht. Der Torjäger des englischen Tabellen-Zweiten FC Liverpool verwandelte im hochkarätig besetzten Achtelfinal-Duell gegen die Elfenbeinküste im Elfmeterschießen den entscheidenden Schuss vom Punkt. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es im Stade de Japoma in Douala 0:0 gestanden. Für die Elfenbeinküste vergab ManUnited-Verteidiger Eric Bailly als einziger Schütze vom Punkt. Der in der 88. Minute für den verletzten Stammkeeper Mohamed El-Shenawy eingewechselte Gabaski parierte den Elfmeter.

Im Viertelfinale des Wettbewerbs treffen Ägypten und Salah nun auf Marokko. Die Marokkaner gewannen ihr Achtelfinale gegen Malawi am Dienstag mit 2:1. Das Duell findet am kommenden Sonntag (17 Uhr) statt. Alle Partien werden vom Streaming-Anbieter Sportdigital via DAZN übertragen. In den anderen Viertelfinals treffen Gastgeber Kamerun und Gambia sowie Burkina Faso und Tunesien aufeinander.