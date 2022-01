Nach Drama um Christian Eriksen: FIFA zeichnet dänische Nationalmannschaft mit Fairplay-Preis aus

Die Nationalspieler sowie das medizinische Personal der dänischen Auswahl sind nach dem Drama um Starspieler Christian Eriksen mit dem Fairplay-Preis der FIFA ausgezeichnet worden. Die Kür erfolgte am Montagabend während einer Online-Gala des Weltverbands.

Eriksen war am 12. Juni 2021 während des EM-Gruppenspiels zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Die sichtlich schockierten dänischen Nationalspieler bildeten währenddessen einen schützenden Kreis um ihren Mitspieler. Nach den dramatischen Szenen auf dem Rasen kam erst später am Abend die Entwarnung. Für ihre mitfühlende und angemessene Reaktion während der Partie erhielten die Anhänger von Dänemark und Finnland den Fan-Award der FIFA.