Drama in der Verlängerung: Eintracht Frankfurt bucht Viertelfinal-Ticket gegen Betis spektakulär

Eintracht Frankfurt hat auf dramatische Art und Weise zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Europa League erreicht. Dank eines Treffers in letzter Minute von Martin Hinteregger (120.+1) kam der Tabellen-Neunte der Bundesliga am Donnerstag vor 25 000 Zuschauern im Achtelfinal-Rückspiel gegen Betis Sevilla zu einem 1:1 (0:1, 0:0) nach Verlängerung. Borja Iglesias (90.) hatte den spanischen Klub in Führung geschossen und damit das 2:1 der Frankfurter aus dem Hinspiel in der Vorwoche zunächst ausgeglichen. Das Viertelfinale wird am 7. und 14. April gespielt. Die Auslosung für die Runde der letzten Acht sowie die Halbfinals erfolgt an diesem Freitag in Nyon. Aus der Bundesliga hat auch RB Leipzig das Viertelfinale erreicht, die Sachsen kamen per Freilos nach der Disqualifikation von Gegner Spartak Moskau weiter. Anzeige

Frankfurt-Trainer Oliver Glasner vertraute im Europacup-Duell zum vierten Mal nacheinander der gleichen Startelf. Der Österreicher schickte also exakt die elf Spieler auf den Rasen, die zuletzt bei den Bundesliga-Siegen gegen Hertha BSC und den VfL Bochum sowie beim 2:1-Hinspielerfolg in Sevilla begonnen hatten. Betis-Trainer Manuel Pellegrini nahm dagegen vier Wechsel in der Anfangsformation gegenüber dem ersten Duell vor acht Tagen vor. Im Tor ersetzte Rui Silva überraschend den im Hinspiel so starken Claudio Bravo, der Ex-Dortmunder Marc Bartra und Juan Miranda rückten in die Abwehrkette und der 40 Jahre alte Oldie Joaquin sollte die Offensive ankurbeln.

Doch deutlich mehr in der Offensive gelang den Gastgebern aus Frankfurt, die schon nach knapp einer Viertelstunde in Führung hätten gehen müssen. Nach einem Traumpass von Djibril Sow stand BVB-Leihgabe Ansgar Knauff plötzlich alleine vor Silva - der 20-Jährige schoss den Ball aber an die Latte (14.), der Keeper lenkte den Ball leicht ab. Größere Gelegenheiten waren Mangelware. Kurz vor Halbzeit war Knauff wieder an einer Riesenchance beteiligt. Sein Pass in die Mitte fand den freistehenden Rafael Borré, der den Ball allerdings links am Tor vorbei schob (43.). Ärgern brauchte er sich allerdings nicht lange: Borré stand beim Knauff-Pass klar im Abseits.

Der La-Liga-Tabellenfünfte Betis musste wegen der Hinspielniederlage nun in der zweiten Halbzeit anlaufen und setzte die SGE zu Beginn der zweiten 45 Minuten auch unter Druck. Die Abwehr um Fan-Liebling Martin Hinteregger blieb jedoch stabil und die Offensive der Frankfurter versuchte, eine Vorentscheidung herbeizuführen: Ein Freistoß von Filip Kostic (63.) klatschte jedoch nur an den Pfosten. Und Frankfurt musste weiter um seine Führung nach Hin- und Rückspiel zittern: Kevin Trapp verhinderte mit einer Weltklasse-Parade das 0:1 nach Kopfball von Juanmi (65.). Weitere Angriffe der Spanier hatte Frankfurt im locker im Griff und das Viertelfinale im Visier - bis zur 90. Minute: Auf der linken Außenbahn bekam die SGE den Ball nicht weg. Nutznießer war Nabil Fekir, der einen Pass in die Mitte spielte und Borja Iglesias fand, der die Fußspitze zum Torerfolg reinhielt. Ein vermeidbares Gegentor.