Drama um die Eismaschinen: IceFighters spielen ihr 500. Match gegen Erfurt bis nach Mitternacht

Bereits am Mittwoch setzte die Maschine der Betreibergesellschaft aus. Das Training am Donnerstag fiel ins Wasser. Schnell wurde klar: Das Ersatzteil ist am Freitag nicht rechtzeitig da. Kurzerhand begann die Suche nach einer Ersatzmaschine. Gefunden wurde sie in Osnabrück. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde das „Eisbär“-Gefährt zum Kohlrabizirkus gefahren. Ankunft Freitag: 17.45 Uhr. Dann der Schock. Die „Zamboni“ zieht kein Wasser auf das Eis. Wieder glühten die Telefondrähte. Ein Keilriemen musste ausgetauscht werden.