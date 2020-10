Dramatik pur: Recken mit ärgerlichem Unentschieden gegen den Bergischen HC

Das Tornetz hat nicht mehr gehalten nach dem Einwerfen bei den Recken. Da hat Sportchef Sven-Sören Christophersen selbst Hand angelegt und es mit Panzerband fixiert. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf ihrerseits machten gegen den Bergischen HC mit 30:30 (13:17) nur einen Punkt fest. Sie bleiben daheim aber ohne Niederlage. Bei den Fans war nicht nur bei der Einlauf-Zeremonie noch einmal Gänsehaut angesagt, angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen ist fraglich, wann sie wieder in die ZAG-Arena dürfen.

Bis zum 5:3 sah es gut aus für die Recken, dann kassierten sie vier Tore in Serie. Kapitän Fabian Böhm richtete es mit einem Doppelpack zum 7:7 (14. Minute). Offensiv tat sich die TSV mit dem starken Mittelblock der Bergischen um Ex-Recke Csaba Szücs jedoch schwer. Beim Stand von 9:10 (18.) ging Domenico Ebner für Urban Lesjak ins Tor. Defensiv bekamen die Gastgeber nicht den rechten Zugriff, immerhin unterbanden sie einige Gegenstöße. Darauf hatte Coach Carlos Ortega großen Wert gelegt, das Problem lag allerdings vorne.

Vor der Pause hatten die Recken nicht allein mit ihren Abschlüssen zu kämpfen, sie haderten obendrein mit den Pfiffen der Schiedsrichter. Sie fielen von 12:13 auf 12:17 zurück, Ortega ließ noch offensiver verteidigen – es half wenig. Eine Sekunde vor Abpfiff verkürzte immerhin Hannes Feise auf 13:17.

Dreierpack zum Start in die zweite Halbzeit

In die zweite Hälfte starteten die Recken mit einem Dreierpack, den Feise, Alfred Jönsson und Ilija Brozovic schnürten. Böhm glich aus (36.). Nun war es in der Halle fast so laut, als wäre sie voll. Ausgerechnet Kreisläufer Brozovic vollendete einen Gegenstoß zum 18:18, dann erzielte der eingewechselte Ivan Martinovic das 19:18. Binnen sechs Minuten war die TSV wieder richtig im Spiel. Ebner hatte einige Paraden, nach dem Tor zum 23:24 (49.) kehrte jedoch Lesjak ins Tore zurück.

Der Ausgleich zum 26:26 (52.) für die Recken markierte der starke Malte Donker. Für „Donki Kong“ war es der erste Saisontreffer, er hatte den Ball selbst abgefangen. Dieser Treffer leitete eine wilde Schlussphase ein. Jönsson drehte den Ball zum 28:27 rein, Donker stahl einen Ball und Böhm erzielte mit letzter Kraft das 29:27 (58.). Anschließend hielt Lesjak, Böhm erhöhte auf 30:27. Dann stellten es die Recken nicht clever genug an. Die Gäste schlugen doppelt zurück, Jönsson scheiterte freistehend. Und drei Sekunden vor Abpfiff gab es Strafwurf für die Gäste – die den Ausgleich tanzend feierten.