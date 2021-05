Dramatik pur: Recken verlieren Derby gegen GWD Minden in letzter Sekunde

Immerhin sind sie nicht abgerutscht, die Handball-Recken. In der Handball-Bundesliga setzte es eine weitere knappe Niederlage, noch dazu im Derby. Bei GWD Minden unterlag die TSV Hannover-Burgdorf mit 27:28 (16:14), bleibt aber punktgleich mit GWD auf Rang 14.

Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Recken eine gute Phase, sie setzten sich auf 16:11 ab (27.). Dann jedoch gelangen Minden fünf Treffer am Stück. Die Recken, die noch immer auf Kapitän Fabian Böhm (in K1-Quarantäne) und den verletzten Alfred Jönsson verzichten mussten, blieben aber knapp vor - oder gerieten zumindest nicht in Rückstand.