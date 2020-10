DFB-Direktor Bierhoff nimmt Draxler vor Türkei-Spiel in die Pflicht: "Kann zeigen, dass er nicht nur Mitläufer ist"

Julian Draxler von Paris Saint-Germain soll sich im angekündigten B-Team der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei als Führungskraft beweisen. „Auch dafür ist so ein Spiel gut, dass ein Spieler wie Julian zeigen kann, dass er eben nicht nur Mitläufer ist, sondern mit seinen Qualitäten auch ein ganz großer Faktor für die Nationalmannschaft sein kann“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im TV-Sender Nitro. Wie schon beim Confed-Cup-Sieg 2017 soll sich der inzwischen 53-malige Nationalspieler Draxler an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) in Köln als Stabilisator zeigen.