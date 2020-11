Nationalspieler Draxler und Kehrer fehlen PSG gegen RB Leipzig – Mbappé und Neymar wieder dabei

Paris Saint-Germain tritt am Dienstagabend ohne seine beiden deutschen Nationalspieler an: Im womöglich vorentscheidenden Champions-League-Gruppenspiel gegen RB Leipzig muss Trainer Thomas Tuchel am Mittwochabend (21 Uhr/Sky) sowohl auf Abwehrspieler Thilo Kehrer als auch Mittelfeldspieler Julian Draxler verzichten. Das bestätigte der französische Meister am Dienstag. Das Duo fehlt verletzt. Dagegen sind Kylian Mbappé und Neymar, die zuletzt desöfteren pausieren mussten, wieder dabei.

