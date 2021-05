Draxler-Vorarbeit, Neymar-Tor: PSG bleibt Tabellenführer Lille auf den Fersen

Paris Saint-Germain hat vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions League die Pflichtaufgabe in der heimischen Liga erledigt und seine Meisterchance gewahrt. Der französische Hauptstadtclub um Superstar Neymar setzte sich am Samstag mit Mühe mit 2:1 (1:0) gegen RC Lens durch, konnte die Tabellenführung aber nur kurzzeitig erobern. Spitzenreiter OSC Lille bezwang am Abend OGC Nizza mit 2:0 (1:0) und schob sich wieder um einen Punkt an Paris vorbei. In der Königsklasse besitzt Paris nach dem 1:2 gegen Manchester City eine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag bei den Engländern.

