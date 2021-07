DRC-Ruderin Nwajide zieht mit Doppelvierer ins Olympia-Finale ein: "Das war unser Ziel"

Auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway war es ex­trem heiß, bei knapp über 30 Grad lieferte sich die deutsche Crew ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Teams aus den Niederlanden und Großbritannien. 500 Meter vor dem Ziel zog der deutsche Vierer den Endspurt an und setzte sich etwas ab.

„Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, hier zu sein, das kann man nicht beschreiben“, sagte Carlotta Nwajide. „Man fühlt es erst, wenn man den olympischen Spirit hier erlebt hat.“ Die Ruderin vom DRC Hannover hat in Tokio aber nicht nur tolle Eindrücke gewonnen, sie hat ferner einen famosen Eindruck hinterlassen. Mit dem deutschen Doppelvierer gewann sie den Vorlauf und zog damit direkt ins Finale ein. „Das war unser Ziel, wir sind sehr zufrieden“, sagte Nwajide.

"Gutes Zeichen, dass die Kraft gereicht hat"

Im Ziel war Nwajide völlig ausgepumpt. „Das ist ein gutes Zeichen, dass die Kraft noch gereicht hat“, sagte Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt Hannover, der in jedem Fall mit einem sehr engen Rennen um die Medaillen rechnet.

„Wind und Welle ist vorhanden, das macht es schwieriger und man muss es technisch sauber rudern“, sagte Bugfrau Frieda Hämmerling. In dem Bereich will sich das Team noch steigern für den Endlauf am Dienstag (3.10 Uhr deutscher Zeit).

Im zweiten Vorlauf dominierte China und siegte vor Polen, zwei Tickets werden noch im Hoffnungslauf vergeben. „Wir können uns steigern“, so Nwajide.

Tolle Eindrücke von Tokio

Kaum zu übertreffen sind indes ihre Erfahrungen in Tokio. „Ich bin mit wenig Erwartungen angereist. Es ist unglaublich, Athleten aus der ganzen Welt zu sehen und zu treffen“, sagte Nwajide. Bis zum Finale hat das Quartett jetzt Zeit, das olympische Flair aufzunehmen. „Und gegen die Hitze haben wir Kühlwesten“, so Nwajide.