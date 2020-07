„Dreckige Siege holen“: Benjamin Henrichs will von RB Leipzig mehr Giftigkeit

Leipzig. Nach einer enttäuschenden Saison mit wenig Spielzeit bei seinem alten Arbeitgeber AS Monaco will Benjamin Henrichs bei RB Leipzig wieder einen Schritt nach vorne machen. Das Ziel des Defensiv-Allrounders, der zunächst für ein Jahr per Leihe (plus Kaufoption von 15 Millionen Euro) zu den Sachsen wechselt, ist es nach drei Jahren in die Nationalmannschaft zurückzukehren. „Jetzt muss ich aber zuerst Taten bei RB sprechen lassen“, sagte Henrichs der Sport BILD.

DURCHKLICKEN: Benjamin Henrichs beim Medizincheck Benjamin Henrichs absolvierte am 7. Juli 2020 den Medizincheck im Helios-Klinikum Schkeuditz. RB Leipzig möchte den Nationalstürmer von der AS Monaco ausleihen. © Christian Modla

Abstiegskampf, Champions League, Sieg beim Confederations Cup 2017: Henrichs hat die Höhen und Tiefen im Fußballgeschäft trotz seiner jungen Jahre schon miterlebt. Zu den von Trainer Julian Nagelsmann geforderten Führungsaufgaben sagte der 23-Jährige daher selbstbewusst: „Ich bin absolut bereit für die Rolle.“ RB traut er es mit mehr Konstanz zu, im Titelrennen anzugreifen. „Dafür ist es wichtig, dass man auch dreckige Siege holt. Lieber mal 1:0 gewinnen und es sah nicht so gut aus, statt schön spielen und verlieren.“

Markus Krösche hat ihm das Gegenpressing "eingetrichtert"

Die Frage, wie nah er im Sommer vor einem Wechsel zu Bayern München stand, beantwortete Henrichs wie schon auf seiner ersten Pressekonferenz in Leipzig ausweichend. In den letzten Transferperioden habe ein Transfer nach Leipzig nicht geklappt. „Aber jetzt bin ich endlich bei RB“, sagte Henrichs, der den Dritten der vergangenen Bundesliga-Saison „als professionellsten Klub, bei dem ich je spielen durfte“ bezeichnete. „Es sind in jeder Hinsicht perfekte Bedingungen.“ Als Beispiel nannte der gelernte Rechtsverteidiger einen Seh- und Reaktionstest mit einer Virtual-Reality-Brille. „Hier wird wirklich auf jede Kleinigkeit geachtet.“ Weil er seit Jahren mit RB in Kontakt stand, hätte auch die Verpflichtung von Ex-Bayern-Trainer Nico Kovac (der nach seiner Unterschrift in Sachsen nach Monaco ging – d. Red.) an seinem Wechsel nichts mehr ändern können.

Als prägendsten Coach seiner Karriere bezeichnete der gebürtige Bocholter Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen. „Er hat an mich geglaubt und mich ins kalte Wasser geworfen“, so Henrichs, der 2017 zum Nationalspieler aufstieg (3 Einsätze). Aber auch von RB-Sportdirektor Markus Krösche, einst Co-Trainer bei der Werkself, hat er etwas mitgenommen. „Wir haben viel zusammen gelacht und er hat mir vor allem das Gegenpressing eingetrichtert.“

Nagelsmann wichtiger Wechsel-Faktor