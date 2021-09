Dreckiges Vergnügen: Die schönsten Bilder vom ersten Tag des Cross de Luxe

Markkleeberg. Die Einen hassen es, die Anderen lieben es. Letztere konnten ihrer Leidenschaft am Samstag wieder frönen. Denn die 12. Auflage des Cross de Luxe lockte an den Markkleeberger See. Der Lauf genießt in und um Leipzig Kultstatus und ist vor allem eines: ein dreckiges Vergnügen. Denn die Strecke ist gespickt mit 32 Hindernissen aller Art, ausgiebige "Schlammbäder" inklusive.

Anzeige