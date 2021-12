"Drecksspiel", "Lehmwiese": BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wütet nach Pleite gegen Hertha BSC

Borussia Dortmund hat am Samstag bei der Pleite gegen Hertha BSC einen versöhnlichen Jahresabschluss verpasst. Nach dem 2:3 in der Hauptstadt haben die Westfalen als Bundesliga-Zweiter nun neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ließ seinem Frust über die Niederlage am Sonntag freien Lauf. "Ich ärgere mich schwarz, dass wir dieses Drecksspiel verlieren", so die deutlichen Worte des 62-Jährigen bei Bild Live. Anzeige

Dabei stießen Watzke auch die äußeren Bedingungen sauer auf. So sei der Platz im Berliner Olympiastadion nahezu unbespielbar gewesen. "Der Platz war unwürdig für einen Bundesligisten. Es war eine Lehmwiese da und dann spielst du noch so", erklärte ein frustrierter BVB-Boss. Auch im Bezug auf seine Mannschaft sparte er nicht mit Kritik. "Jeder weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin. Wenn man dann so ein Spiel verliert, wo man in der Halbzeit noch geführt hat und nicht gut gespielt hat, dann ist man frustriert", sagte Watzke, verwies aber auch auf kräftezehrende vergangene Wochen. "Wir hatten keinen Tropfen Sprit mehr im Tank. Es ging einfach nichts mehr."