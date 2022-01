Drei Abgänge beim FC Grimma: Voigtländer, Erdmann und Mertes weg

Grimma. Während sich Phillip Voigtländer dem HFC Colditz (Fünfter der Landesklasse Mitte) anschließt, wechselt Max Erdmann zum 1. FC Lok Stendal – dem aktuellen Tabellen-16. der Oberliga (Staffel Nord). „Die beiden Jungs haben im vergangenen Sommer die Möglichkeit bekommen, in ihrem ersten Jahr im Herrenbereich Oberliga-Luft zu schnuppern. Dass sie den Sprung nicht sofort geschafft haben, dafür gibt es mehrere Parameter“, so Trainer Alexander Kunert. „Wichtig wird sein, dass die Jungs unter permanenter Wettkampfpraxis ihre Erfahrungen sammeln. Somit können sie sich dann auf einem zu bespielenden Niveau beweisen, der neuen Mannschaft helfen und sich natürlich selbst weiterentwickeln.“

Überschaubare Einsatzzeiten

Phillip Voigtländer, welcher im Sommer aus den eigenen A-Junioren ins Oberliga-Kollektiv aufstieg, kam in keinem Pflichtspiel zum Einsatz und absolvierte für die Muldestädter insgesamt fünf Testspiele. Ziel ist es, dem 19-jährigen Mittelfeldspieler mit diesem Vereinswechsel nach Colditz die erforderliche Spielpraxis zu ermöglichen, um sich weiter positiv zu entwickeln.

Max Erdmann wechselte im Sommer von den A-Junioren des FC Rot-Weiß Erfurt nach Grimma und kam in insgesamt neun Liga-Begegnungen als Einwechselspieler zum Einsatz. Weiterhin bestritt er für die Kunert-Elf alle Testspiele. In Stendal erhofft sich der 19-jährige Stürmer mehr Einsatzzeiten, welche in Grimma recht übersichtlich waren.