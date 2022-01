Drei Corona-Fälle bei RB Leipzig - Drei weitere Profis mit unklarem Testergebnis

Leipzig. Neben mehreren anderen Bundesligisten hat es nun auch RB Leipzig erwischt. Die Sachsen, bei denen am Montag die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt begann, vermeldeten am selben Tag drei positive Corona-Fälle. Demnach wurden André Silva und Christopher Nkunku, die Weihnachten und den Jahreswechsel in Portugal bzw. Frankreich verbrachten, dort vor Ort positiv auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Beide reisten deshalb gar nicht erst nach Leipzig, befinden sich noch in ihren jeweiligen Heimatländern. Beide werden nach Beendigung der Quarantäne im Laufe der Woche am Cottaweg zurückerwartet. Vor einem Einstieg ins Training stehen dann neben einem erneuten Corona-Test weitere medizinische Untersuchungen an.

Anzeige