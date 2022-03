Drei Corona-Fälle: Dynamo Dresden beklagt weitere Ausfälle

Dresden. Zum Glück ist am Wochenende Länderspielpause, denn bei Dynamo Dresden gibt es weitere Ausfälle: In den nächsten Tagen muss Trainer Guerino Capretti auf Brandon Borrello, Kevin Broll und Patrick Weihrauch verzichten. Sowohl der Torhüter als auch die beiden Offensivspieler haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich jeweils in häuslicher Isolation. Da sie bereits im Dezember 2021 ihre „Booster“-Impfung erhalten hatten, kann eine Freitestung zu Beginn der neuen Woche angestrebt werden.

Anzeige