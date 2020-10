Drei Deutsche in MLS-Playoffs: Hany Mukhtar und Marc Rzatkowski folgen Kai Wagner

Der gebürtige Bochumer Rzatkowski stand am Mittwoch (Ortszeit) beim entscheidenden 1:0 (0:0)-Erfolg gegen New England Revolution in der Startformation, wurde aber nach 59 Minuten ausgewechselt. Der frühere Hertha-Profi Mukhtar profitierte mit dem NSC von den Ergebnissen der Konkurrenz. Nashville hatte bereits am Dienstag mit 1:0 bei Montreal Impact gewonnen. Dort stand Mukhtar aber nicht im Kader.