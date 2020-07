Drei Gruppen statt zwei Staffeln in den Regionsoberligen: Handballer starten Ende Oktober wieder

Die Handballregion hat den ersten Schritt auf dem Weg zurück in die sportliche Normalität gemacht. Am Wochenende nach den Herbstferien (31. Oktober und 1. November) soll der Startschuss für die Saison 2020/2021 fallen. Beim Handballverband Niedersachsen (HVN) ist man noch nicht so weit. Als eigenständige Gliederung ist die Region nicht weisungsgebunden. „Aber wir haben den HVN über unsere Absicht informiert. Wir wollten den Vereinen eine Perspektive aufzeigen“, sagt Regionsvorsitzender Andreas Multhaupt.

Durch die Corona-Pandemie ist vieles anders, deshalb sei der übliche Start am ersten Wochenende im September illusorisch gewesen. Die Staffeleinteilung wurde dem engeren Zeitplan angepasst. In den Regionsoberligen wird statt der üblichen zwei Staffeln nun in jeweils drei Gruppen mit jeweils acht oder neun Mannschaften gespielt. Das gibt im Zweifel genug Flexibilität, sollte aufgrund der gesundheitlichen Entwicklungen der Auftakt verschoben werden müssen. Sollte ein Saisonstart erst im Januar möglich sein, würde die Spielzeit statt, wie geplant am 25. April, erst am 20. Juni enden.