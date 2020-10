Drei Jahre ist's her: Konieczny und Sauss erinnern sich an Lupos letzten Pokal-Sieg

Drei Jahre sind im Fußball eine halbe Ewigkeit. Doch genau so lange ist er her: Lupos letzter Sieg im NFV-Pokal. Am 19. Juli 2017 setzte sich das Team des damaligen Trainers Detlev Dammeier mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Havelse durch. Wolfsburgs Helden des Spiels: Gracjan Konieczny, der den 1:1-Zwischenstand nach 90 Minuten besorgte, und Keeper Marius Sauss, der im Elfmeterschießen gleich zwei Versuche parierte. Beide erinnern sich vorm nächsten Pokalspiel am Mittwoch (19.15 Uhr) beim SV Ramlingen/Ehlershausen noch gut an die Partie.

"Da haben wir im alten VfL-Stadion gespielt", sagt Konieczny angesprochen auf das Duell. Stimmt: Lupo musste an den Elsterweg ausweichen, weil der Platz in der Kreuzheide gerade erneuert wurde. Sauss ergänzt: "Dammeier war gerade frisch unser Trainer. Das war ein schöner Sieg. Und gerade dieser letzte Moment, in dem man den Ball und somit den Sieg festhält, brennt sich natürlich ein." Kurios: Lupos heutiger Knipser Andrea Rizzo war damals auf der anderen Seite aktiv.

Doch Sauss weiß auch: "Der Sieg ist leider schon etwas her." Nach dem Havelse-Sieg gab's nur Niederlagen. Im selben Jahr folgte das Aus gegen Egestorf/Langreder (0:1) und in den nächsten beiden Jahren (0:4 in Havelse, 4:5 nach Elfmeterschießen beim MTV Gifhorn) war direkt nach einem Spiel Schluss. "Lupo im Pokal - das ist keine Erfolgsstory gewesen", sagt der Keeper mit ein wenig Galgenhumor.