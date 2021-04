Drei Jobs auf einmal: Oliver Mintzlaff vorübergehend Sportdirektor bei RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig s Geschäftsführer Oliver Mintzlaff übernimmt den Posten des Sportdirektors, zumindest erst einmal. Nach dem bestätigten Abgang von Markus Krösche wird der 45-Jährige die Lücke im Team um Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport) und Christopher Vivell (Technischer Direktor) schließen. „Wir wollen den Weggang von Markus auffangen. Dass war ja sowieso keine One-Man-Show, sondern ein Dreigestirn. Die Lücke schließen wir mit meiner Unterstützung. Ich habe eben zu Peter Gulacsi , der mir im Flur entgegen kam, gesagt, dass ich der neue Sportdirektor bin“, sagte Mintzlaff bei einer Fan-Videokonferenz am Mittwoch.

Mintzlaff mit Dreifach-Job, das soll allem Anschein nach nur eine Übergangslösung für die nächste Zeit sein, denn natürlich gibt es in Sachen Krösche-Nachfolge bereits mehr als nur Gedankenspiele. „Es gibt noch keinen festen Nachfolger“, so Mintzlaff. „Aber es gibt erste Gespräche, die ich schon geführt habe. Auch da wissen wir, was wir wollen. Wir haben einen klaren Plan und den arbeiten wir auch ab. Wenn wir etwas zu vermelden haben, werden wir das tun“, versicherte er.