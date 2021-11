Drei Kreis- und ein Bezirkstitel: Vechelderin Pia Rempe räumt ab

Bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften der Jugendlichen gingen einige Dauerbrenner an den Start. So versuchte sich etwa die zehnjährige Vechelderin Pia Rempe von den Mädchen 11 bis zu den Mädchen 18 gleich in vier verschiedenen Altersklassen – und räumte in dreien davon gegen die teils ältere Konkurrenz den Titel ab. Lediglich in der höchsten Klasse musste sie sich geschlagen geben. Auch Len Hoppenworth vom VfL Woltorf gelang das Kunststück, in verschiedenen Altersklassen zu gewinnen.