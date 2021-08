Drei Monate nach Knie-OP: Ter Stegen kehrt in den Kader des FC Barcelona zurück

Gut drei Monate nach einer Operation am rechten Knie steht Nationaltorwart Marc-André ter Steg am Sonntag vor dem Comeback. Der 29-Jährige stehe im Kader des FC Barcelona für das Liga-Heimspiel der Katalanen gegen den FC Getafe (17 Uhr), teilte der Top-Klub der spanischen La Liga am Samstag mit. Ob ter Stegen das Tor hüten oder aber wegen der fehlenden Spielpraxis auf der Bank wird Platz nehmen müssen, stand vorerst noch nicht fest.

