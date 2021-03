Drei neue Corona-Fälle bei den Recken: Trio bleibt länger in Quarantäne

Erst war es nur ein Spieler, jetzt sind es insgesamt schon vier. Das Coronavirus hat sich bei den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf eingenistet. Drei weitere, namentlich nicht genannte Spieler sind zu Beginn der Woche positiv auf das Virus getestet worden, nachdem sie am Wochenende alle drei über auftretende Symptome geklagt hatten.

Der gesamte Kader plus Trainer- und Betreuerstab war vergangene Woche in Selbstisolation und später in offizielle Quarantäne gegangen, nachdem ein Spieler positiv getestet worden war. Auch dieser namentlich nicht genannte Profi hat Symptome. Der Rest der Mannschaft ist symptomfrei. Die Spieler wurden am Dienstag alle unabhängig voneinander getestet, die Ergebnisse der Regeltestung stehen noch aus.