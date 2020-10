Drei Pleiten in Folge: Die spielfreie Woche kommt für den VfL II genau richtig

"Für uns kommt die Pause gerade zur rechten Zeit", gibt Bürger zu. "Wir müssen uns erholen." Dazu hofft, der Coach, dass gegen Rehden auch der eine oder andere Verletzte zurückkehrt, doch das Lazarett wird sich nicht komplett auflösen. "Bei manchen wird es noch länger dauern." Auch aufgrund der vielen Ausfälle und des - gerade im Sturm - dünn besetzten Kaders konnte Bürger in den englischen Wochen kaum rotieren. Und das bei sieben Spielen in 28 Tagen.

Eineinhalb Wochen lang hat der VfL Wolfsburg II jetzt kein Fußball-Regionalliga-Spiel. Nachdem am kommenden Wochenende für den VfL spielfrei ist (die Staffel besteht aus elf Teams) geht's am Mittwochabend (21. Oktober, 19 Uhr) mit dem Nachholspiel (ursprünglich Saisonauftakt) gegen den BSV Rehden weiter. Das Team von Coach Henning Bürger hat Zeit, sich zu sammeln - und seine Wunden zu lecken. Mit dem 1:2 gegen Hannover 96 II setzte es am Samstag die dritte Pleite innerhalb einer Woche.

Für ihn ist das der Hauptgrund für die schlechten Ergebnisse: "Es ist durch die vielen Spiele einfach ein Substanzverlust bei den jungen Spielern zu sehen - und der Kern der Mannschaft hat die Spiele auch komplett bestritten." Hinzukommt, dass bei John Iredale, dem einzigen fitten klassischen Mittelstürmer im Kader, nach seiner Fuß-OP vor rund einem Jahr noch immer Vorsicht walten zu lassen ist. "Wir dürfen von John noch immer nicht so viel erwarten", sagt Bürger trotz der bereits vier Saison-Tore des Australiers, der aber gegen Hannover einige Hochkaräter liegen ließ. "Das war wirklich eine schwierige Verletzung bei ihm, wir müssen ihn weiter aufbauen und in Form bringen."

So fehlte dem VfL auch gegen Hannover mal wieder die Durchschlagskraft, "dabei haben wir den Gegner so bespielt, wie wir uns das erhofft haben", so der VfL-Coach. "Wir hatten frühzeitige Ballgewinne, die wir aber durch überhastetes Spiel und technische Mängel zu leicht wieder hergegeben haben. Somit hatten wir wenige Chancen, um uns in Szene zu setzen."

Jetzt hat der VfL aber erst mal "eine Woche Zeit, durchzuatmen", sagt Bürger. In der muss sich auch Mittelfeld-Spieler Dominik Marx erholen, der war mit einem 96er in Hälfte eins zusammengerasselt, spielte vorerst weiter, musste aber dann wegen eines Brummschädels zur Halbzeit raus. "Eine Vorsichtsmaßnahme", wie Bürger sagt, "wir müssen das jetzt weiter untersuchen." Aber egal, ob mit dem Blondschopf oder ohne ihn - für den VfL-Coach ist klar: "Nach der Pause werden wir sicher ganz anders auftreten müssen."