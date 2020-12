Drei Spiele in sieben Tagen: 96-Trainer Kocak warnt vor der Englischen Woche und rechnet erst mal nicht mit Hult

Am Wochenende tritt Hannover 96 in Heidenheim an, am kommenden Dienstag kommt Bochum, bevor es dann nach Regensburg geht. Straffes Programm für Trainer Kenan Kocak und seine Jungs vor Weihnachten. Hinter dem Einsatz von Niklas Hult steht indes ein Fragezeichen.