Drei Spiele stehen noch aus: Was wird aus dem Sachsenpokal?

Inter ohne Trainingsstätte

Inter ist momentan im Gegensatz zum Beispiel zu den Grimmaern nicht einmal im Training. „Unsere Spieler aus Übersee sind zu Hause, die anderen halten sich einzeln hier fit“, beschreibt FCI-Geschäftsführer Holger Herzberg die Lage der derzeit gar ohne Trainingsstätte darbenden Leipziger. Er will möglichst verhindern, dass das Match gegen den CFC als Geisterspiel ausgetragen werden muss. Da für Inter zu allen anderen Kosten mangels eigener Spielstätte auch die Miete eines fremden Stadions käme (vorgesehen war das Stadion am Bad in Markranstädt), verginge dem Club sonst der (finanzielle) Spaß am eigentlich attraktiven Semifinale. Aber natürlich lockt der sportliche Sprung ins Endspiel oder gar der Pokalgewinn, der dann wiederum zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigen würde.