Drei Varianten auf der Torwart-Baustelle: Wer wird die Nummer 1 bei Hannover 96?

Schließt sich ein Tor, öffnet sich vielleicht ein anderes. Das ist leicht ge­sagt. Für Torwart Ron-Robert Zieler ist der Zugang zum 96-Tor in der kommenden Saison versperrt. Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Ger­hard Zuber entschieden gemeinsam: Zieler bleibt nicht die Nummer eins in der kommenden Saison. Seine Saison wurde als zu schwach beurteilt, starke Torwart-Tage wie in Fürth (3:1) gaben keinen positiven Ausschlag mehr.

96-Chef Martin Kind kennt diese sportliche Analyse – und er weiß um die Pro­ble­me, die dadurch entstehen. Zieler hat bei 96 einen Vertrag bis 2023 plus Option. Er möchte in Hannover bleiben. Am Donnerstag kam seine gesunde Tochter Viola Victoria zur Welt. Er könnte seinen Vertrag aussitzen.