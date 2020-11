Drei weitere Spieler des SC DHfK Leipzig mit Corona infiziert

Leipzig. Die Testergebnisse sind da, die Befürchtungen haben sich bestätigt: Trotz der Vorsichtsmaßnahmen haben sich drei weitere Spieler des SC DHfK mit dem Coronavirus infiziert. Neben Coach André Haber haben sich demnach nun neun Spieler angesteckt. Erst am Montag hatten die Leipziger Handballer flächendeckend im Verein getestet. Von den Profis, über die Geschäftsstelle bis zum Nachwuchstrainer wurde jeder Mitarbeiter untersucht. Außerhalb der Mannschaft habe sich glücklicherweise niemand mit dem Coronavirus infiziert, so der Verein am Dienstagabend.

Gute Nachrichten gibt es auch aus Stuttgart: Die Sorge war groß, dass sich bei der letzten Bundesligapartie ein Spieler des TVB bei den Leipzigern angesteckt haben könnte. Die neuesten Testergebnisse sind jedoch allesamt negativ. Damit ist eine Übertragung allerdings noch nicht gänzlich auszuschließen. „Wir werden am Mittwoch und Freitag erneut testen“, kündigte Cheftrainer Jürgen Schweikardt gestern an.

Die Grün-Weißen befinden sich seit dem Wochenende in häuslicher Isolation und werden diese nicht vor dem 11. November verlassen. Die angeordnete Quarantäne für die zuletzt positiv getesteten Profis wird jedoch länger andauern. Sie können erst ab dem 16. November in das Mannschaftstraining zurückkehren. Starke Symptome habe derzeit aber keiner der Profis.

Team steht vor einer Herkulesaufgabe

Selbstredend, dass die Bundesligapartien am 12. November in der Arena Leipzig gegen Tusem Essen und am 14. November in Balingen nicht stattfinden können. Ausweichtermine für die Spieltage werden weiterhin gesucht. „Ich freue mich, dass wir mit der Liga, den Vereinen Essen und Balingen sowie TV-Partner Sky sehr konstruktive Gespräche führen konnten, um schnelle Lösungen für die Verlegung der beiden Spiele zu finden“, sagt Geschäftsführer Karsten Günther. Er ergänzt: „Es wäre ohnehin unverantwortlich gewesen, die Jungs nach einer 14-tägigen Quarantäne direkt wieder aufs Spielfeld zu schicken. Wir werden sie vorher auf jeden Fall kardiologisch checken und ab jetzt bestmöglich auf das nächste Spiel vorbereiten.“