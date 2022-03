Mit drei Zweitligisten: Das waren die letzten fünf DFB-Pokal-Sieger ohne FC Bayern und BVB

In der laufenden Saison wird der DFB-Pokal auf jeden Fall für ein wenig Abwechselung sorgen. Denn schon vor dem Viertelfinale, dessen Partien für diesen Dienstag und Mittwoch angesetzt sind, steht fest, dass der Cup-Gewinner 2022 weder FC Bayern noch Borussia Dortmund heißen wird. Die Münchener waren in der zweiten Runde Ende Oktober mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach untergegangen, die Dortmunder im Achtelfinale mit 1:2 beim Zweitligisten FC St. Pauli gescheitert. Dass der "Pott" nicht zum Rekordpokalsieger nach München oder zu den Schwarzgelben geht, gab es seit 2005 nur fünf Mal. Der FCB gewann den Titel in diesem Zeitraum neun Mal (2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020), der BVB drei Mal (2012, 2017, 2021). Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), wirft einen Blick auf die übrigen Sieger-Teams der vergangenen 17 Jahre.

