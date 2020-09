Dreierpack! 96-Torjäger Doumbouya steigt HSC Hannover auf's Dach

„Hier brennt heute nix mehr an“, ruft 96-Innenverteidiger Moritz Dittmann nach seinem Gratulationslauf über 90 Meter seinem Teamkollegen zu. Moussa Doumbouya hat 96 gerade wieder mit 2:1 in Führung gebracht. Die Vorentscheidung in dem in der zweiten Hälfte recht einseitigen Derby.

In der ersten Halbzeit sah das noch anders aus. 96 drückte, aber auch der HSC hatte seine Momente. Doumbouyas ersten Treffer nach 16 Minuten steckte der Tabellenletzte weg, brauchte am Ende aber einen Elfmeter zum Ausgleich.