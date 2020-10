Dreierpack im Derby: Moukoko schießt BVB-U19 zum Sieg gegen Schalke - Debüt für Bynoe-Gittens

Er trifft und trifft und trifft: Youssoufa Moukoko hat die U19 von Borussia Dortmund in der A-Junioren-Bundesliga zum Derbysieg gegen den FC Schalke 04 geschossen . Das deutsche Top-Talent erzielte beide BVB-Treffer beim 3:2-Sieg im legendären Parkstadion in Gelsenkirchen.

Moukoko brachte den BVB bereits in der 10. Minute in Führung. Schalkes Luca Campanile leistete sich einen katastrophalen Fehlpass, den Moukoko erlief und allein auf das S04-Tor zulief, den Keeper umkurvte und locker einschob. Doch bereits im Gegenzug kassierte der BVB den Ausgleich - per Eigentor von Göktan Gürpüz. In der Folge übernahm die Schalker U19 von Norbert Elgert das Kommando - doch fünf Minuten vor der Pause war es Moukoko, der einen hervorragenden Angriff zum 2:1 aus BVB-Sicht verwertete. Abu-Bekir Ömer El-Zein löffelte den Ball zwischen zwei Verteidiger, Moukoko nahm mit der Brust an und zog aus der Drehung ab.