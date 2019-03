Dreierpack von Yussuf Poulsen: RB Leipzig zerlegt wehrlose Berliner

RB Leipzig hat einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick zerlegte Hertha BSC im Samstagabendspiel der Bundesliga förmlich in alle Einzelteile und gewann verdient mit 5:0 (2:0). Die Leipziger haben damit bei noch sieben verbleibenden Spieltagen bereits fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking patzte am Nachmittag mit einem 1:3 bei Fortuna Düsseldorf. Hertha um Trainer Pal Dardai hat dagegen die wohl letzte Chance auf einen Europa-League-Platz verpasst. Als Tabellen-Zehnter haben die Berliner sieben Zähler Rückstand auf einen Europa-Platz.